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عربي-دولي

مصور في إحدى القنوات العربية يدخل في غيبوبة والجيش الإسرائيلي يمنع خروجه من غزة لتلقي العلاج (صورة)

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:54
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دخل مصور الجزيرة الزميل فادي الوحيدي في غيبوبة بعد تدهور صحته، وعدم سماح الجيش الإسرائيلي بخروجه من شمال قطاع غزة -حتى الآن- للعلاج.

وكان الطبيب المشرف على الحالة الصحية للوحيدي، الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال في جباليا، قد قال أمس إن حالته خطيرة للغاية ويجب نقله إلى الخارج سريعا لتلقي العلاج.
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وأكد الطبيب أن الطواقم الطبية أجرت عددا من العمليات الجراحية للزميل الوحيدي لكنها لم تنجح في إنقاذه من الشلل التام.

ويعاني الوحيدي أضرارا في الشرايين والأوردة وعظام متهتكة، حسب ما قال الطبيب المشرف على حالته.

ويتلقى مصور الجزيرة، الذي أصيب أثناء تغطيته الصحفية لحصار مخيم جباليا في التاسع من الشهر الجاري، رعاية طبية متواضعة نظرا للصعوبات التي تعانيها المنظومة الصحية شمالي القطاع.




وقد طالبت 3 منظمات دولية إسرائيل بالسماح بخروج مصوري الجزيرة علي العطار والوحيدي من القطاع للعلاج، بعد إصابتهما جراء نيران وغارات الاحتلال، في حين قالت لجنة حماية الصحفيين إنها لم تحصل على رد إسرائيلي على إخراج الزميلين.

وفي 6 تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع للمرة الثالثة منذ بداية الإبادة بغزة في 7 تشرين الأول 2023 بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها بالمنطقة، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها. (الجزيرة) 
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