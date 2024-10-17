بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا إلى 153 قتيلاً

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وأوضح المتحدث باسم الشرطة، لاوان شييو ادم، لـ"لوكالة الأنباء الألمانية" أن نحو 100 شخص، بينهم أطفال، أصيبوا في الانفجار الذي وقع في بلدة ماجيا أمس الأربعاء، وبعضهم حالتهم خطيرة.ومساء الثلاثاء، انحرف صهريج وقود لتجنب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا التي تقع على مسافة مئة كيلومتر عن شمال شرق مدينة كانو الكبيرة في شمال نيجيريا.وبعد الحادثة، تجمع السكان حول المركبة حيث حاولوا جمع الوقود الذي انسكب، بحسب الناطق باسم الشرطة الذي أشار إلى أن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في إيقافهم.وفي وقت سابق قال ادم إن عدد الضحايا الكبير وقع بسبب انفجار ناقلة البنزين بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث. (سكاي نيوز)