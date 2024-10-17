Advertisement

عربي-دولي

بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا إلى 153 قتيلاً

Lebanon 24
17-10-2024 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1263919-638647741205441615.png
Doc-P-1263919-638647741205441615.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الشرطة النيجيرية اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا انفجار ناقلة بنزين بشمال نيجيريا ارتفعت إلى 153 قتيلا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، لاوان شييو ادم، لـ"لوكالة الأنباء الألمانية" أن نحو 100 شخص، بينهم أطفال، أصيبوا في الانفجار الذي وقع في بلدة ماجيا أمس الأربعاء، وبعضهم حالتهم خطيرة.
Advertisement

ومساء الثلاثاء، انحرف صهريج وقود لتجنب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا التي تقع على مسافة مئة كيلومتر عن شمال شرق مدينة كانو الكبيرة في شمال نيجيريا.


وبعد الحادثة، تجمع السكان حول المركبة حيث حاولوا جمع الوقود الذي انسكب، بحسب الناطق باسم الشرطة الذي أشار إلى أن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في إيقافهم.

وفي وقت سابق قال ادم إن عدد الضحايا الكبير وقع بسبب انفجار ناقلة البنزين بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:12 | 2024-10-17
10:40 | 2024-10-17
10:30 | 2024-10-17
10:22 | 2024-10-17
10:12 | 2024-10-17
10:00 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24