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قال كتاب جديد إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، وصف الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه "غبي" و"نرجسي" بعد انتخابات 2020، مشيراً إلى أن الجمهوريين كانوا يعدون الأيام حتى مغادرة ترامب لمنصبه في كانون الثاني 2021.ويستند الكتاب المقرر نشره في 29 تشرين الأول الجاري، إلى مذكرات وتعليقات خاصة أدلى بها ماكونيل، للصحافي بوكالة "أسوشيتدبرس"، مايكل تاكيت الذي ضمن الكتاب، سيرة ماكونيل الذاتية، ويحمل عنوان "ثمن السلطة"، ويستند إلى 3 عقود من المقابلات والتسجيلات مع ماكونيل، والتي تصل إلى 50 ساعة تقريباً.وحصلت وسائل إعلام أميركية على نسخة مبكرة من الكتاب، وتسلط تعليقات ماكونيل فيه الضوء على العلاقة المتوترة بينه وبين وترمب، حيث اتهم ماكونيل ترمب سابقاً بالتحريض على أحداث الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني.وبعد انتخابات 2020، وصف ميتش ماكونيل ترمب بأنه "إنسان حقير"، كما وصفه أنه "غبي وسريع الغضب"، واعتبر أنه غير مؤهل لتولي الرئاسة.ولم ينف ماكونيل التعليقات الواردة في الكتاب، وقال في تصريحات الخميس، إن انتقاداته لترمب تتضاءل مقارنة بتصريحات زملائه الجمهوريين، مثل السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا) وشريك ترامب الحالي في الحملة الانتخابية، السيناتور جي دي فانس (جمهوري من أوهايو).وتستند هذه التعليقات إلى السجلات الشخصية لماكونيل، والتي أتاحها للصحافي مايكل تاكيت، وتعليقات أدلى بها في الأسابيع التي سبقت أحداث الشغب في الكابيتول عندما كان ترامب يحاول الطعن في خسارته الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".وفي الكتاب، أشار ماكونيل إلى أن خسارة ترمب أظهرت أن الأميركيين "فاض بهم الكيل من التزييف والكذب الصريح شبه اليومي، وقد أطاحوا به". وأضاف: "ليس الديمقراطيون وحدهم من كانوا يعدون الأيام" حتى يغادر ترامب منصبه.ولم يتحدث ترامب وماكونيل لسنوات بعد انتخابات 2020. ومع ذلك، في النهاية، دعم ماكونيل ترمب في السباق الرئاسي لعام 2024، في خطوة بدت كاعتراف بالسيطرة الكاملة لحركة "MAGA" (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى) على الحزب الجمهوري.وقال ماكونيل الخميس، "نحن جميعاً في نفس الفريق الآن".ووصف ترمب ماكونيل سابقاً بأنه "سياسي مخادع، عابس، وكئيب، لا يبتسم"، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". كما أهان ترمب زوجة ماكونيل إيلين تشاو وهي من أصل آسيوي، بتصريحات عنصرية.