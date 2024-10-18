رغم تخطيه "الخطوط الحمراء".. بايدن مستمر بمكافأة نتنياهو

خلال العام الماضي، عندما تخطى بنيامين نتانياهو "الخط الأحمر" الذي فرضته الولايات المتحدة واحداً تلو الآخر في حرب إسرائيل الوحشية على غزة، أصر جو بايدن وإدارته العاجزة على أنهم لا يريدون أن يمتد الصراع إلى لبنان المجاور وما وراءه. لكن خلال الشهر الماضي، شن نتانياهو وحكومته حرباً شاملة ضد لبنان، مع غارات جوية مكثفة في جميع أنحاء البلاد وغزو بري للجنوب.

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من هنا، يرى أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك محمد بزي، أنه على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأميركي بشأن كبح جماح الهجمات الإسرائيلية على غزة، إلا أنه تخطاها جميعها خلال الأيام الأخيرة الماضية، ما يؤكد أن "بايدن متواطئ في إفلات إسرائيل من العقاب".

وتساءل بزي، وهو مدير مركز هاكوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى، في تقريره في صحيفة "غارديان" البريطانية: كيف رد بايدن على عناد نتانياهو الأخير والإذلال المستمر للإدارة الأميريكية؟ قبل أن يجيب ساخراً "يواصل بايدن إرسال المزيد من الأسلحة الأميركية والدعم العسكري لإسرائيل".



وأعلن البنتاغون، الأحد، أنه ينشر أحد أنظمة الدفاع الصاروخي الأكثر تقدماً في إسرائيل، إلى جانب حوالي 100 جندي أميريكي لتشغيله. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها واشنطن علناً قوات أميركية في إسرائيل منذ أن شنت حكومة نتانياهو حربها على غزة بعد هجوم حماس في تشرين الأول الماضي.



ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تشارك فيها نائبه يرسل بايدن كامالا هاريس في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، الذي حقق مكاسب مع الناخبين المتأرجحين من خلال التعهد بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الخارج. لا يزال بايدن يتورط بشكل أعمق في صراع إقليمي حرض عليه نتانياهو إلى حد كبير خلال العام الماضي.



ويقول بزي إن هذا هو أحدث مثال على فشل بايدن في فرض أي عواقب على نتانياهو بينما يوسع حرب غزة إلى حرب إقليمية مع غزو لبنان ومواجهة جديدة مع إيران.



في 1 تشرين الأول، أطلقت إيران وابلاً من أكثر من 180 صاروخاً باليستياً ضد إسرائيل، حيث قالت طهران إنها كانت تنتقم من سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المدمرة على حزب الله، أساس ما يسمى بـ "محور المقاومة" الإيراني وأقوى ميليشيا وحزب سياسي في لبنان.



وكانت إسرائيل، استهدفت أيضاً أمين عام حزب الله حسن نصر الله، في غارة جوية على جنوب بيروت في 27 أيلول.



وتعهدت كذلك بالرد على الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، مخاطرة بحرب إقليمية أوسع يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران وشبكتها من الميليشيات المتحالفة معها في لبنان واليمن وسوريا والعراق.



ومع كل هذا، حاولت إدارة بايدن فرض "خطوط حمراء" جديدة على نتانياهو وحكومته اليمينية، وحثت إسرائيل على عدم مهاجمة إنتاج النفط الإيراني أو مواقع التخصيب النووي، مما قد يؤدي إلى رد إيراني قاس ويدور في مواجهة أكبر.



وحسبما ورد قال مسؤولون إسرائيليون للولايات المتحدة إنهم سيتجنبون استهداف النفط والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية.

كما انتهك نتانياهو العديد من الوعود لبايدن بكبح الهجمات الإسرائيلية على غزة، ومؤخراً في لبنان. وخرب مراراً المفاوضات لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن مع حماس في غزة، وتراجع عن اتفاق الشهر الماضي مع الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق نار مؤقت مع حزب الله في لبنان.



ويرى الكاتب أن قرار البنتاغون بنشر نظام الدفاع الصاروخي ثاد، جنباً إلى جنب مع القوات الأميركية، في إسرائيل، يمكن أن يشجع نتانياهو على تقويض إدارة بايدن مرة أخرى بهجوم واسع النطاق على إيران.



على الرغم من إصراره على أنه لا يريد حرباً أوسع، إلا أن بايدن يواصل مكافأة نتانياهو على توسيع الصراع، ويؤكد له أن الولايات المتحدة ستنقذ إسرائيل بغض النظر عما تفعله. (24.ae)