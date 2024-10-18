اليابان تعد بإرسال معدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا

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(روسيا اليوم)

أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، التقى مع نظيره الأوكراني رستم عميروف على هامش لقاء وزراء دفاع الناتو، ووعده بالمزيد من المركبات العسكرية.ولم تحدد القناة التلفزيونية، عن أي نوع من المركبات يدور الحديث هذه المرة، كما لم تعلن وزارة الدفاع اليابانية رسميا بعد عن هذا الاجتماع أو محتوى المفاوضات التي جرت خلاله.وفي وقت سابق، قامت اليابان بتسليم نظام كييف، حوالي 100 مركبة تابعة لقوات الدفاع الذاتي، بما في ذلك الشاحنات. بعد ذلك استدعى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، السفير الياباني لدى روسيا، وأبلغه بأن "هذه الخطوة تؤدي إلى تصعيد الأعمال القتالية، وستزيد لاحقا عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات نظام كييف". وأشار الجانب الروسي إلى أن هذا القرار من جانب طوكيو يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، ولن يبقى حتما بدون عواقب جدية.ووفقا لوزير الدفاع الياباني، تم خلال اجتماع وزراء دفاع دول الناتو الذي شارك فيه، التوصل إلى رأي مشترك بشأن عدم تجزئة أمن أوروبا وآسيا .وشدد الوزير على أن "تعزيز التعاون بين الصين وروسيا"، يثير القلق لأنه، على حد قوله، "سيؤدي ليس فقط إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا، بل سيكون له تأثير أيضا على الوضع الأمني قرب اليابان".