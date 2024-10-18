الجيش الإسرائيلي يحدد هدفه التالي بعد اغتيال السنوار

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيستمر في العمل في غزة ضد حماس وبنيتها التحتية".كما نفى أن إسرائيل تنفذ "خطة الجنرال" لمحاصرة شمال غزة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لديه خططه الخاصة، والتي "تتبع القانون الدولي".ومحمد السنوار شقيق قائد حماس يحيى السنوار، شغل في الماضي منصب قائد لواء خان يونس التابع لكتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.(روسيا اليوم)