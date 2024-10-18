27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يحدد هدفه التالي بعد اغتيال السنوار
Lebanon 24
18-10-2024
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيستمر في العمل في غزة ضد حماس وبنيتها التحتية".
Advertisement
كما نفى أن إسرائيل تنفذ "خطة الجنرال" لمحاصرة شمال غزة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لديه خططه الخاصة، والتي "تتبع القانون الدولي".
ومحمد السنوار شقيق قائد حماس يحيى السنوار، شغل في الماضي منصب قائد لواء خان يونس التابع لكتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
Lebanon 24
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
12:40 | 2024-10-17
17/10/2024 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
15:00 | 2024-10-17
17/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
09:12 | 2024-10-17
17/10/2024 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
07:54 | 2024-10-17
17/10/2024 07:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
09:36 | 2024-10-17
17/10/2024 09:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:08 | 2024-10-18
معلومات جديدة.. هكذا قُتِلَ يحيى السنوار
05:52 | 2024-10-18
"حوّلها إلى رماد"... ما حقيقة قصف "حزب الله" لثاني أكبر مصفاة نفط إسرائيليّة؟
05:30 | 2024-10-18
الـ"The Spectator":هل تستطيع الولايات المتحدة إجبار إسرائيل على الرضوخ لمطالبها؟
05:17 | 2024-10-18
تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان بلدات جنوبيّة
05:11 | 2024-10-18
تنتجان مسيرات تستخدمها روسيا.. عقوبات أميركية على شركتين صينيتين
04:50 | 2024-10-18
عراقجي من تركيا: فهم مشترك لخطورة الصراع في لبنان وغزة
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
18/10/2024 13:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
18/10/2024 13:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
18/10/2024 13:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24