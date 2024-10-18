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إقتصاد

لدعمها الحوثي.. 18 شركة وفردًا تحت مقصلة العقوبات الأميركية

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:00
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فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات جديدة على شبكة تتكون من 18 شركة وفردا وسفينة، قالت إنهم متورطون في دعم الأنشطة المالية لحركة "أنصار الله اليمنية - الحوثيين".

وشملت العقوبات الجديدة 5 شركات و5 أفراد، متصلين برجل الأعمال اليمني سعيد الجمل، إضافة إلى إدراج 8 سفن كممتلكات محظورة.
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وقال مكتب الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذا الإجراء يشمل قادة السفن التي تنقل "النفط غير المشروع" وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها، لصالح الجمل.

وأشار البيان الأميركي إلى أن الجمل مقيم في إيران و"مدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى أن عائدات شبكة الجمل مستمرة في تمكين الحوثيين "من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر". (روسيا اليوم)

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