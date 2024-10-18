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أين استشهد السنوار؟ تقرير يكشف

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:25
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أظهر تحليل أجرته شبكة "سي أن أن" لمقاطع فيديو وصور نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن استشهاد زعيم حماس، يحيى السنوار، أنه كان متواجدا داخل مبنى في منطقة سكنية برفح بالقرب من موقع إسرائيلي.
وتمكنت سي أن أن من تحديد الموقع الجغرافي من خلال مقارنة صور أقمار اصطناعية بمقاطع فيديو وصورمن المنطقة المجاورة التي نشرها الجيش.
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وقالت "كان المنزل على بعد حوالي 1000 قدم (300 متر) من ما يبدو أنه قاعدة عمليات متقدمة وموقعا يضم مركبات للجيش الإسرائيلي. وتُظهر صور أقمار اصطناعية من شركة بلانيت لابز (Planet Labs) الملتقطة هذا الشهر عددا من المركبات العسكرية، وحتى جرافة، متوقفة بين سواتر ترابية تم بناؤها حديثا في نفس الأماكن على مدار أيام وأسابيع متعددة".
المصدر: الحرة
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