مساعدات عسكرية إضافية من كندا لأوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الكندي، ويليام بلير، أن بلاده تخطط لتقديم مساعدة عسكرية لنظام كييف بقيمة 64.8 مليون دولار كندي (47 مليون دولار).وأشار وزير الدفاع الكندي، وليام بلير، أن هذه الأموال سيتم استخدامها لشراء الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية، وكذلك لتدريب المقاتلين الأوكرانيين.ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله أن "حزمة المساعدة العسكرية التي تم الإعلان عنها اليوم ستزود أوكرانيا بالموارد المهمة اللازمة للدفاع".وأوضحت الوكالة، أن هذه الأموال مدرجة ضمن حزمة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (حوالي 362 مليون دولار)، والتي وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتخصيصها في يوليو المنصرم.