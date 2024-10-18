أميركا تتهم عنصرا من الاستخبارات الهندية بمحاولة اغتيال زعيم من السيخ

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أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، عن توجيه اتهامات جنائية لعنصر في الاستخبارات الهندية للاشتباه في تورطه في مؤامرة لاغتيال زعيم من السيخ يعيش بالمنفى في الولايات المتحدة.وكان المدعون الاتحاديون قد كشفوا عن مؤامرة الاغتيال مقابل أجر لأول مرة، العام الماضي عندما أعلنوا عن اتهامات ضد رجل يدعى نيخيل غوبتا، الذي جنده الموظف الحكومي الهندي، والذي لم يتسن تحديد هويته في ذلك الوقت، لتدبير اغتيال الزعيم السيخي الذي يعيش في نيويورك، وفقا لأسوشيتد برس.وكان فيكاش ياداف يعمل، في وقت وقوع الأحداث لمصلحة أجهزة الاستخبارات الهندية، وهو مُتّهم بأنه أوعز إلى غوبتا الذي سبق اتهامه وتسليمه في القضية نفسها، بإصدار أمر بالقتل، وذلك وفقا لوزارة العدل ولائحة الاتهام.ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة أجرتها، هذا الأسبوع، في الولايات المتحدة لجنة التحقيق التي شكلتها الهند في نوفمبر 2023 بشأن مؤامرة الاغتيال الفاشلة.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن هذه اللجنة أبلغت الولايات المتحدة أن شخصا ورد اسمه في الدعوى القضائية الأميركية "لم يعد يعمل لدى الحكومة الهندية".ولم تحدد وزارة العدل الأميركية الشخص الذي تستهدفه مؤامرة الاغتيال، لكن وصف الوقائع يشير إلى أنه غورباتوانت سينغ بانون، وهو محامٍ مؤسس لمنظمة "السيخ من أجل العدالة" الأميركية التي تطالب بدولة مستقلة لهذه الأقلية في شمال الهند.وردّ غورباتوانت سينغ بانون على منصة إكس، قائلا "إن توجيه الاتهام إلى عنصر الاستخبارات ياداف يُظهر أن نظام مودي سيعاني عواقب انتهاكه السيادة الأميركية وتهديداته ضد حياة السيخ الموالين لـ خاليستان وحريتهم"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.(الحرة)