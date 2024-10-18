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عربي-دولي

عن موقف روسيا من القضية الفلسطينية.. هذا ما قاله بوتين

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:04
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تمام"، وقال: "نحن ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين: فلسطين وإسرائيل، وهنا جوهر كل المشكلات".
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وتابع الرئيس الروسي" "كان هناك حديث مع القيادات السعودية والإسرائيلية والفلسطينية. لا يمكن حل القضية الفلسطينية فقط بالاعتماد على المسائل الاقتصادية. أعرف أن لدى القيادة في إسرائيل وحتى في القيادة السابقة كان هناك رأي بإمكانية تأمين المصالح الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون على هذه الأراضي وكفى. هناك قضايا روحية ومطالب الشعوب التي تعيش على هذه الأراضي المحددة، القضية عميقة ومعقدة أكثر من ذلك بكثير".

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من المنظور الغربي والأميركي بالأخص، فقال بوتين: "لا أريد اتهام الولايات المتحدة، ولكن علينا أن نعترف بعبث عملية هدم الرباعية الدولية لتسوية القضية الفلسطينية. كان من العبث عرقلة عمل الرباعية الدولية"، مضيفا أن الجانب الروسي على تواصل مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين، لأن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة "توسيع الرباعية الدولية، وإعادة السكان إلى الأراضي التي نزحوا منها". (روسيا اليوم)

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