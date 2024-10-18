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عربي-دولي

"وحّد جبهات المقاومة ".. القسام تنعى السنوار: لن نتوقف حتى تحرير فلسطين كاملة

Lebanon 24
18-10-2024 | 11:41
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رئيس مكتبها يحيى السنوار، الذي "ارتقى على طريق تحرير فلسطين وهو يدافع عن المسجد الأقصى وعن شعبنا وحقوقه المشروعة".

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الجمعة، إن "القادة يتقدمون الصفوف ويستشهدون في الميدان إلى جانب المجاهدين، مضيفة إنه "لمن دواعي الفخر أن يستشهد قائدنا بين إخوانه المجاهدين بطلًا مشتبكًا مع الغزاة".
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وأشارت إلى أن "مسيرة السنوار كانت مشرّفة وحافلة بالتضحيات، منذ تأسيس حماس وقيادته للعمل العسكري والأمني، إلى أن قضى أكثر من عشرين عامًا في سجون الاحتلال. وبعد الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار، واصل السنوار مسيرته الجهادية وحقق نجاحات كبيرة في تطوير العمل العسكري والسياسي للمقاومة. وأشرف على العمل العسكري للحركة في الأقاليم الثلاثة وكان له دور مهم في مسار توحيد جبهات المقاومة على طريق القدس. ثم ترأس الحركة في غزة لتشكل فترة قيادته نقلةً نوعيةً في مسيرتها الدعوية والسياسية والعسكرية التي تكللت بطوفان الأقصى، وفي مسار العلاقات الوطنية والعمل المقاوم المشترك، قبل أن يترأس الحركة في الداخل والخارج عقب استشهاد القائد الكبير إسماعيل هنية، وفق بيان القسّام.

وأكدت كتائب القسام أن دماء القادة الشهداء "لن تذهب هباءً، وستظل شعلة تنير طريق التحرير"، مشددة على أن المقاومة لن تتوقف حتى تحرير فلسطين كاملة. وقالت" واهمٌ هذا العدو المجرم إن ظن أنه باغتيال قادة المقاومة العظام من أمثال السنوار وهنية، وغيرهم يمكن أن يخمد جذوة المقاومة أو يدفعها للتراجع، بل ستتواصل وتتصاعد حتى تحقيق أهداف شعبنا المشروعة".

وختمت الكتائب بيانها بالتأكيد على أن "الشهادة أسمى ما يتمناه قادتنا، ودماؤهم ستكون نبراسًا ينير طريق التحرير ونارًا تحرق المعتدين، وقد ترك قادتنا خلفهم مئات الآلاف من المجاهدين من أبناء شعبنا وأمتنا المصممين على مقارعة الاحتلال الصهيوني حتى تطهير فلسطين والمسجد الأقصى".

وأكدت حماس اليوم استشهاد السنوار، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، أنه قتله خلال اشتباكات بمحض الصدفة في تل السلطان شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. (الجزيرة)
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