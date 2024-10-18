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عربي-دولي

"متى تنتهي الحرب؟".. مجموعة رسائل عُثر عليها للسنوار وابنه

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:21
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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي عثر في المباني القريبة من مكان استشهاد يحيى السنوار في حي تل السلطان، على مجموعة من الرسائل تلقاها من ابنه البالغ من العمر عشر سنوات - وكذلك تلك التي أرسلها إليه بنفسه.
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وفي الرسائل، كتب ابن السنوار لوالده: "متى تنتهي الحرب؟".

وذكرت القناة إن السنوار كان يبعث لإبنه الخطب ومواعظ تستهدف "إسرائيل".

وبحسب التقديرات، يبدو أن السنوار مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة في رفح.

ولا توجد معلومات موثقة عن أبناء السنوار وعائلته بصفة عامة، نظرا لأنه كان ملاحقا طيلة الوقت حتى بعد خروجه من السجن عام 2011 في صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والمعروف فقط أن السنوار تزوج عقب إطلاق سراحه من سيدة تدعى سمر محمد أبو زمر تصغره بـ18 عاماً. 

 وأعلنت إسرائيل إغتيال يحيى السنوار خلال اشتباك في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جثمان السنوار قد نقل بعد التشريح إلى مكان سري. (سكاي نيوز) 
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