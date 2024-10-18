منذ "طوفان الأقصى".. قيادي من حماس يروي تفاصيل جديدة عن حياة السنوار

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وقال في كلمات تأبينه إن "القائد البطل يحيى السنوار مضى في قلب طوفان الأقصى شهيدا ورمزا وقائدا كبيرا لأعظم معركة بطولية لشعبنا الفلسطيني وقد اكتحلت عيناه في ذلك اليوم المشهود يوم السابع من تشرين الأوّل 2023 بتلك الضربة التي زلزلت عمق الكيان الإسرائيلي وكشفت هشاشة أمنه المزعوم وضعف أركان كيانهم المهزوم، ووهنه كبيتِ العنكبوت، وما تلاه من ملاحم الصمود الأسطوري لشعبنا وبسالة مقاومتنا المظفرة، ونال في ميدانها شرف أسمى الأماني التي طلبها وعمل لها دفاعا عن الأرض والمقدسات بكل إيمان وثبات ويقين".وأضاف الرشق "ارتقى القائد الشهيد أبو إبراهيم مقبلا غير مدبر مُمْتَشقا سلاحه مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدمة الصفوف، يتنقل بين كل المواقع القتالية في قطاع غزة، يخوض معارك بطولية برفقة رجاله في شرق خانيونس، وفي القاطع الشرقي لمدينة رفح، صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة، مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها، وموجها لأبنائها ومقاوميها وملهما لهم في إذكاء روح الصمود والصبر والرباط والمقاومة والإثخان في جنود وضباط جيش العدو الإسرائيلي".وتابع قائلا: "نستذكر في هذه اللحظات التاريخية سيرة ومسيرة أبي إبراهيم النضالية والبطولية المشرفة والمفعمة بالتضحية والجهاد والبطولة ومراكمة القوة والإعداد العسكري والفداء والتمسك بالحقوق والثوابت والروح الوطنية العالية، الممتدة خلال سنوات حياته التي ناهزت الستين قضى منها 23 عاما قاهرا للسجان الإسرائيلي حتى تنسم الحرية في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ليطلق بعدها مرحلة جديدة في مشروع شعبنا النضالي كانت حافلة بالإنجازات والانتصارات في كل محطات وجولات الصراع مع العدو الإسرائيلي لتبقى عبارته الخالدة: "إنّنا نفضّل أن نموت شهداء على أن نموت قهراً وإذلالا" شاهدة على صدق مسيرته وثبات مبادئه، ورسوخ قدمه، وعمق حبه لفلسطين وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".وأكد أن استشهاد القائد السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه لن يزيد الشعب والمقاومة إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم.وأعلنت حركة حماس يوم الجمعة رسميا استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.(روسيا اليوم)