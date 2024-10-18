لحماية نفسها من ردود الفعل الإيرانية.. هذا ما طلبته إسرائيل من أميركا

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وأكد البنتاغون الأحد الماضي أن واشنطن سترسل بطارية دفاع جوي متقدمة إلى إسرائيل، إلى جانب جنود أميركيين لتشغيلها.ويعتبر نظام ثاد نظامًا مكملًا لنظام باتريوت ولكنه يمكنه الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مسافات تتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلاً).وتتكون كل بطارية من ستة قاذفات مثبتة على شاحنات، و48 صاروخًا اعتراضيًا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديًا للعمل.وتستعد إيران لرد إسرائيلي بعد هجومها في الأول من أكتوبر، والذي قالت إنه جاء ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان الشهر الماضي والتي قتلت القيادة العليا لحزب الله، وانفجار في تموز في طهران أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. (العربية)