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عربي-دولي

لحماية نفسها من ردود الفعل الإيرانية.. هذا ما طلبته إسرائيل من أميركا

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:40
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طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية إرسال بطارية ثانية من نظام ثاد لحمايتها في حالة رد فعل إيراني على هجوم انتقامي إسرائيلي متوقع، حسبما ذكرت القناة 12.

وأكد البنتاغون الأحد الماضي أن واشنطن سترسل بطارية دفاع جوي متقدمة إلى إسرائيل، إلى جانب جنود أميركيين لتشغيلها.
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ويعتبر نظام ثاد نظامًا مكملًا لنظام باتريوت ولكنه يمكنه الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مسافات تتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلاً).

وتتكون كل بطارية من ستة قاذفات مثبتة على شاحنات، و48 صاروخًا اعتراضيًا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديًا للعمل.

وتستعد إيران لرد إسرائيلي بعد هجومها في الأول من أكتوبر، والذي قالت إنه جاء ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان الشهر الماضي والتي قتلت القيادة العليا لحزب الله،  وانفجار في تموز في طهران أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. (العربية) 
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