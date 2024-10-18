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عربي-دولي
"منظمة التحرير الفلسطينية" تنعى يحيى السنوار: قائد وطني كبير
Lebanon 24
18-10-2024
|
16:01
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نعت منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة "القائد الوطني الكبير" يحيى السنوار.
وقالت في بيان نشرته وكالة" وفا": "تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس". (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
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