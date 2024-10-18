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عربي-دولي

"منظمة التحرير الفلسطينية" تنعى يحيى السنوار: قائد وطني كبير

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:01
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 نعت منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة "القائد الوطني الكبير" يحيى السنوار.

وقالت في بيان نشرته وكالة" وفا": "تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس". (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
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