"منظمة التحرير الفلسطينية" تنعى يحيى السنوار: قائد وطني كبير

نعت منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة "القائد الوطني الكبير" يحيى السنوار.



وقالت في بيان نشرته وكالة" وفا": "تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس". (الوكالة الوطنيّة للإعلام)

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