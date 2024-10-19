قادمة من لبنان.. مسيّرة ملغمة أصابت منشأة شمال تل أبيب وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه حدد خلال الساعات الماضية 3 طائرات بدون طيار عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيسارية شمال تل أبيب.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الساعات الماضية، تم تحديد 3 طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتراض طائرتين بدون طيار، فيما ضربت طائرة بدون طيار أخرى مبنى في منطقة قيسارية. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



وأوضح أن مسيّرة حلقت مسافة 70 كيلومترا آتية من لبنان أصابت "منشأة" في قيسارية.



وأكد الجيش أنه "خلال الحادث، تم تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة غليلوت العسكرية، كما تم استبعاد وجود طائرات معادية إضافية في المنطقة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان قوات الأمن وفرق الإسعاف أرسلت إلى مكان سقوط المسيّرة في قيسارية.



وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب دوي صفارات الإنذار بين الساعة 08:02 و08:03 في مناطق همفراتس والكرمل ووادي عارة، تم تحديد قذيفة تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



ونشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو، قالت إنها لحريق تسببت به المسيّرة شمال تل أبيب.



وأظهرت لقطات مصورة طائرة من دون طيار تحلق بجانب مروحية إسرائيلية بينما كانت الأخيرة تبحث عنها في ضواحي حيفا.

مسيّرة قادمة من لبنان تحلّق بالقرب من مروحية إسرائيلية#lebanon24 pic.twitter.com/iCgiUyzT83 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 19, 2024 Advertisement

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حيفا وخليجها وفي قيساريا والكرمل، عقب إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل.



وأفاد الإعلام العبري، بأن الشرطة أغلقت شوارع في مدينة قيساريا ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيّرة، مشيرة إلى وقوع أضرار في مبنى بمدينة قيساريا جنوب حيفا بعد محاولة اعتراض طائرة مسيرة.

أنباء عن استهداف نتنياهو

إلى ذلك ذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيّرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.



من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيساريا.





