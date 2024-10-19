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إنتشار أمنيّ كثيف.. هل كان نتنياهو في قيساريا لحظة إستهداف منزله؟

Lebanon 24
19-10-2024 | 07:03
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كشفت مصادر لـ"الحدث" أن حجم انتشار الأمن في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهداف المسيّرة، يوحي بأنه أو أحد أفراد عائلته كانوا هناك. 
 
وأضافت المصادر أن "إعلان عدم وجود نتنياهو أو عائلته في المنزل لحظة استهدافه لا يعني عدم تواجدهم في قيساريا". 
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وأشارت المصادر إلى أنه قرب منزل نتنياهو يسكن صديق العائلة المليونير جيمس باكر الذي يملك ملجأ محصنا نوويا. 
 
وتابعت: "احتمالات وجود نتنياهو لدى صديقه باكر خلال استهداف مسيّرة حزب الله "وارد جدا"." 
 
وبحسب المصادر، إن حديث المسؤول الإسرائيلي عن "محاولة اغتيال لنتنياهو" تعزز فرضية وجوده في قيساريا. 
 
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