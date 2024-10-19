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إقتصاد

بوتين يعين ممثلا خاصا للتعاون مع دول مجموعة "بريكس"

Lebanon 24
19-10-2024 | 08:49
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عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نائب رئيس الديوان الرئاسي، مكسيم أوريشكين، ممثلا خاصا للتعاون المالي والاقتصادي لدى مجموعة دول "بريكس".

وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن القرار نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين الروسية، وإن نصه تضمن: "إسناد مهام الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية بشأن قضايا التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس، والتفاعل مع بنك التنمية الجديد إلى نائب رئيس ديوان رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم ستانيسلافوفيتش أوريشكين".
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وأشارت إلى أن المرسوم بالقرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت. (سكاي نيوز عربية)
 
 

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