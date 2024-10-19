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كيف استهدفت طائرة مسيرة منزل نتنياهو؟

Lebanon 24
19-10-2024 | 09:45
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استهدفت طائرة بدون طيار قادمة من لبنان بشكل مباشر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، مما جعل البعض يتساءل: كيف استطاعت المسيرة بلوغ هدفها؟
وقال متحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن في المسكن وقت الهجوم ولم تكن هناك إصابات.
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وعقب الحادث، وجه مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهاما إلى إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو. وقال الأخير إن "لا شيء سيردع إسرائيل عن استمرار الحرب".
كيف استهدفت طائرة مسيرة منزل نتنياهو في قيسارية؟
قال استشاري الأمن الإقليمي والدولي أحمد الشحات إن "استهداف مقر رئيس الوزراء له دلالات كثيرة".
وأضاف: "الدلالة الأولى هي أن الحادث يشوه منظومة الردع الإسرائيلية، الثانية امتلاك حزب الله قدرات وطائرات مسيرة قادرة على تجنب الكشف الراداري".
وتابع الشحات أن "الدلالة الثالثة هي التأسيس لمخطط جديد يشير إلى قدرة حزب الله على استنئاف القيادات الإسرائيلية".
وبشأن كيفية استهداف مسيرة منزل نتنياهو، أوضح استشاري الأمن الإقليمي والدولي: "هذه المسيرات تحمل رؤوسا منفجرة وهي قادرة على الاختفاء من خلال الارتفاع على مسافات قصيرة أو قد تكون مصنوعة من مواد قادرة على انعكاس إشارات الرادار".
وأردف قائلا: "من يدير المعركة بشكل مباشر هي إيران.. وأؤكد أن هناك مسارات تهريب تم فتحها للدفع بهذه المسيرات الجديدة.. فإيران تتحرك في هذا المشهد وتريد اغتيال نتنياهو وقيادات إسرائيلية أخرى بحرب الوكالة". (سكاي نيوز)
 
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