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عربي-دولي

فرنسا تتعهد بدعم خطة أوكرانيا لإنهاء الغزو الروسي

Lebanon 24
19-10-2024 | 10:20
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تعهد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بدعم خطة أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين ونصف، مع روسيا، حيث أبلغ الصحفيين في كييف السبت أنه سيعمل مع مسؤولين أوكرانيين لضمان دعم دول أخرى للاقتراح.
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ويدرس شركاء أوكرانيا الغربيون الاقتراح، والذين تعتبر مساعدتهم مهمة لكييف لمقاومة جارتها الأكبر. وعنصر مهم في الاقتراح هو توجيه دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو أمر كان الداعمون الغربيون مترددين في دراسته حتى انتهاء الحرب.
وقال بارو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيا إن "فوزا روسيا سيكون تكريسا لقانون الأقوى وسيدفع النظام الدولي نحو الفوضى. لهذا السبب فإن تبادل وجهات النظر بيننا تسمح لنا بإحراز تقدم في خطة النصر للرئيس زيلينسكي وحشد أكبر عدد ممكن من الدول حولها".
وأضاف بارو أن فرنسا سترسل أول دفعة من الطائرات المقاتلة "ميراج 2000" إلى أوكرانيا، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تدريب الطيارين والميكانيكيين الأوكرانيين على الطيران بها وصيانتها.
المصدر: سكاي نيوز
 
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