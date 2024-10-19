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عربي-دولي

شمال غزة المُحاصر يعاني.. وعدّاد الشهداء يرتفع

Lebanon 24
19-10-2024 | 11:43
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة "فرانس برس" أن فرقه انتشلت أكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة، التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في السادس من تشرين الاول.
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وأضاف "نقلوا كلهم إلى مستشفيات شمال القطاع كمال عدوان والعودة والإندونيسي".

وأشار بصل إلى أنه حتى الجمعة، كانت الحصيلة 386 شخصاً، يضاف إليهم 33 شهيدا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين، فجر السبت.

وأكد بصل وجود "عشرات الجثث المنتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر".

وتحدث بصل عن "مناشدات كثيرة من العائلات التي يتم قصفها داخل مخيم جباليا"، مؤكداً وجود شهداء وجرحى "لكن يصعب على طواقمنا الوصول لأماكن القصف".

وأشار أيضاً إلى قطع الإنترنت والاتصالات، ما يؤثر على قدرة البعض على التواصل مع الدفاع المدني. (العربية)
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