بالفيديو: إسرائيل تنشر مشاهد للسنوار وعائلته قبل يوم من 7 تشرين الأول.. هذا ما فعلوه

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مقاطع فيديو جديدة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، من الليلة التي سبقت 7 تشرين الأول، والتي ظهر فيها وهو يحمل معدات.

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وقال: "الليلة، نكشف عن مواد من الجيش الإسرائيلي والشاباك في مطاردة يحيى السنوار. وكجزء من المطاردة، تابعنا أفعاله في الساعات التي سبقت الهجوم من أجل فهم طريق هروبه. وحتى في المساء الذي سبق الهجوم، حيث كان مشغولاً ببقائه الشخصي وبقاء أفراد عائلته في النفق. ولساعات، كان السنوار وابنه يصعدان وينزلان ويجهزان الطعام، البلازما، وغيرها".