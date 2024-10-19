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عربي-دولي

بعد أن قتل زوجته.. وجدوه مشنوقًا

Lebanon 24
19-10-2024 | 15:17
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عثر مسؤولون أمنيون، الجمعة، على المشتبه به الرئيسي في قضية قتل بمنطقة هيوستن ميتا الاميركية، حسب دايلي مايل.

واشارت المعلومات إلى أنّه تم العثور على جون فينيغاس روميرو، 24 عامًا، في بلدة نيدفيل بعد أن استجاب نواب من مكتب عمدة مقاطعة فورت بيند لمكالمة بشأن شخص شوهد مشنوقًا. 
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ويُشتبه في أن روميرو هو المسؤول عن طعن زوجته، أني تاتيانا مونتيليغي إيزكويردو، البالغة من العمر 23 عامًا، حتى الموت في 14 تشرين الأول في منزل الزوجين في ريتشموند القريبة. وقال نواب إن الموقع الذي عُثر فيه على روميرو يبعد حوالي ميلين عن المكان الذي يُعتقد أنه شوهد فيه آخر مرة على قيد الحياة.

وتم التعرف على هويته من خلال الملابس والوشوم وجواز السفر الذي عثر عليه. وقال المحققون إن الملابس التي كان يرتديها روميرو عندما شوهد آخر مرة على قيد الحياة في لقطات المراقبة في 14 تشرين الأول تتطابق مع ما كان على جسده.

وقال قائد الشرطة إريك فاجان، بحسب قناة فوكس 26 في هيوستن: "بينما يجري تحقيق شامل لضمان اتباع جميع البروتوكولات، يبدو أن هذا انتحار. نتقدم بأحر التعازي إلى جميع الأسر المتضررة من هذه المأساة". (دايلي مايل)

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