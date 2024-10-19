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عربي-دولي

لدعم روسيا.. مقاتلون كوريون وصلوا إلى موسكو وفيديو يرصد تحضيراتهم

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:07
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نشرت كييف فيديو أكدت أنه يُظهر العشرات من المجندين الكوريين الشماليين، وهم يصطفون لاستلام الزي العسكري والمعدات الروسية للقتال إلى جانب موسكو في أوكرانيا، ما يفتح فصلاً جديداً في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف مع إدخال دولة أخرى إلى ساحة المعركة.

وفي الفيديو، الذي تم التحقق منه من قبل "مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات" في أوكرانيا، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام، يقف الجنود المفترض أنهم كوريون شماليون في صف لاستلام الحقائب والملابس وغيرها من المعدات من الجنود الروس.
 
وقال إيهور سولوفاي، رئيس المركز: "تلقينا هذا الفيديو من مصادرنا الخاصة. ولا يمكننا توفير تأكيد إضافي من المصادر التي زودتنا بها بسبب مخاوف أمنية".

وأضاف: "يُظهر الفيديو بوضوح مواطنين كوريين شماليين وهم يحصلون على الزي العسكري الروسي تحت إشراف الجيش الروسي. بالنسبة لأوكرانيا، هذا الفيديو مهم لأنه أول دليل مرئي يُظهر مشاركة كوريا الشمالية في الحرب إلى جانب روسيا، والآن ليس فقط بالأسلحة والقذائف ولكن أيضاً بالأفراد".
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ويقول المركز إن اللقطات تم تصويرها بواسطة جندي روسي في الأيام الأخيرة وأن موقع التصوير غير معروف.

يأتي هذا بعد أن صرّح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في تقارير إعلامية محلية بأن حوالي 11 ألفاً من المشاة الكوريين الشماليين يتدربون حالياً في شرق روسيا. (العربية)
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