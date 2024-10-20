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عربي-دولي

مصير جثة السنوار.. هل تُدفن في مكان سرّي؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 00:59
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بعدما اغتالت إسرائيل الخميس الماضي، زعيم حركة حماس يحيى السنوار، لا تزال الأسئلة قائمة بشأن مكان جثته ومصيرها.

وفي هذا الشأن، قال مدير المعهد الوطني للطب الشرعي في إسرائيل تشين كوجل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن السنوار قُتل برصاصة في الرأس في جنوب غزة خلال تبادل لإطلاق النار، وبعد تشريح الجثة تم تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يعرف مكان الاحتفاظ بها.
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ويرى الخبراء بحسب الصحيفة، أن "إسرائيل لن تدفن جثة السنوار في مكان معروف قد يصبح مزارا فيما بعد".

من جانبه، قال جون ب. ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "ما أتخيله هو أن يكون هناك دفن سري في مكان غير معلن داخل إسرائيل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها الجمعة، أنه "حتى اللحظة ليس من الواضح كيف سيتم التعامل مع جثة السنوار وما إذا كان سيتم استخدامها كورقة للمساومة في أي مفاوضات مستقبلية". (سكاي نيوز)
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