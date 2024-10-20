قتلى وجرحى بإطلاق نار.. احتفال بفوز فريق كرة قدم في أميركا يتحوّل إلى كارثة

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح في ولاية ميسيسيبي الأميركية أمس السبت، جرّاء حادث إطلاق النار.

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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن السلطات الأميركية، بأن شخصين على الأقل أطلقا النار صباح السبت حسب التوقيت المحلي على مجموعة من مئات الأشخاص كانوا يحتفلون بفوز فريق كرة القدم بالمدرسة الثانوية في ملعب خارجي بعد بضع ساعات من انتهاء المباراة".ووقع حادث إطلاق النار الجماعي بالقرب من مجتمع ليكسينغتون، سبقه شجار بين بعض الرجال في الاحتفال، لكن سبب الشجار لم يعرف بعد.ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول محلي قوله، إن ما بين 200 و300 شخص كانوا على الطريق يحتفلون، وأدى إطلاق النار إلى فرارهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.ولم تعرف على الفور أي تفاصيل عن منفذي إطلاق النار. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات. (روسيا اليوم)