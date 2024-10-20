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عربي-دولي

بالصور: طائرات إسرائيلية تلقي منشور "جثة السنوار" فوق غزة وفيها رسالة.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 03:40
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ألقت طائرات إسرائيلية منشورات فوق جنوب غزة السبت، تظهر صورة لجثة زعيم حركة حماس يحيى السنوار مع رسالة، وفق ما أفادت تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة "جورزاليم بوست"، جاء في المنشور المكتوب باللغة العربية: "السنوار دمر حياتكم، لقد اختبأ في جحر مظلم، وتمت تصفيته وهو يهرب بذعر، حماس لن تحكم غزة بعد الآن، أخيرا جاءتكم الفرصة للتحرر من استبدادها، من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة والعيش بسلام".
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وجاء نص المنشور من بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.
 
 
 
وإن إغتيال السنوار يشكل لا محالة لحظة فارقة في مسار الحرب في قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، وهو مناسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأكيد أن إدارته للحرب بدأت تؤتي نتائجها، لكن في الوقت ذاته تل أبيب تعي جيدا أن رحيل السنوار ليس نهاية للحرب.

وقال نتنياهو عقب اغتيال السنوار: "هذه بداية اليوم الذي يلي حماس. وأقول لمن يمس بالمحتجزين سنقتله وسنحاسبه. إعادة المحتجزين فرصة لتحقيق كل أهدافنا وتقربنا من نهاية الحرب".

وأضاف: "أقول لشعوب المنطقة الآن هناك فرصة لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط".

وتابع: "الحرب لم تنته وهي تأخذ منا أثمانا باهضة. حماس لن تحكم قطاع غزة وهذه فرصة لشعب غزة لتحرير أنفسهم من استبداد حماس".
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