Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني يرحب بانشقاق "أبوعاقلة كيكل" عن قوات الدعم السريع

Lebanon 24
20-10-2024 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1265543-638650473498572320.png
Doc-P-1265543-638650473498572320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الجيش السوداني، الأحد، عن ترحيبه بانشقاق القائد الرئيسي في قوات الدعم السريع، أبوعاقلة كيكل، ومعه مجموعة من قواته، فيما قال إنها أول مرة تنشق فيها شخصية كبيرة عن تلك القوات.

Advertisement
وقال الجيش في بيان نشر على حسابه على فيسبوك: "إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين، ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا القائد آل دقلو  أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته".

وأضاف "ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة".

وجدد الجيش في بيانه الإشارة إلى عفو يضمنه القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، لأي "متمرد ينحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".

وخلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في نيسان 2023، أعلن قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، انضمامه إلى قوات الدعم السريع، وأصبح أحد قادتها المؤثرين.

وقاد كيكل في كانون الثاني الماضي، معركة الاستيلاء على مدينة ود مدني الاستراتيجية في ولاية الجزيرة بوسط السودان، ليصدر حميدتي قرارا بتعيينه حاكما للولاية، بعد سيطرة قواته عليها.

وظهر كيكل لأول مرة في كانون الثاني 2022 مرتديا زي الجيش السوداني، معلنا عن تكوين قوات "درع السودان"، كحركة للمطالبة بحقوق أهل وسط السودان، بينما شاع وقتها أن الحركة وثيقة الصلة باستخبارات الجيش السوداني، قبل أن يعلن قائدها انضمامه رسمياً إلى الدعم السريع. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:10 | 2024-10-20
13:58 | 2024-10-20
13:57 | 2024-10-20
13:38 | 2024-10-20
13:22 | 2024-10-20
13:20 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24