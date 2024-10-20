الجيش السوداني يرحب بانشقاق "أبوعاقلة كيكل" عن قوات الدعم السريع

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وقال الجيش في بيان نشر على حسابه على فيسبوك: "إنحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين، ومقررا القتال جنبا إلى جنب مع قواتنا القائد آل دقلو أبوعاقلة كيكل ومعه مجموعة كبيرة من قواته".وأضاف "ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة".وجدد الجيش في بيانه الإشارة إلى عفو يضمنه القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، لأي "متمرد ينحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".وخلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في نيسان 2023، أعلن قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، انضمامه إلى قوات الدعم السريع، وأصبح أحد قادتها المؤثرين.وقاد كيكل في كانون الثاني الماضي، معركة الاستيلاء على مدينة ود مدني الاستراتيجية في ولاية الجزيرة بوسط السودان، ليصدر حميدتي قرارا بتعيينه حاكما للولاية، بعد سيطرة قواته عليها.وظهر كيكل لأول مرة في كانون الثاني 2022 مرتديا زي الجيش السوداني، معلنا عن تكوين قوات "درع السودان"، كحركة للمطالبة بحقوق أهل وسط السودان، بينما شاع وقتها أن الحركة وثيقة الصلة باستخبارات الجيش السوداني، قبل أن يعلن قائدها انضمامه رسمياً إلى الدعم السريع. (الحرة)