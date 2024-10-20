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عربي-دولي
أبو عبيدة يؤكد نجاح عملية البحر الميت والقسام تنشر صوراً
Lebanon 24
20-10-2024
|
13:00
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أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أن "قيادة القسام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخر بالغ كعملية جريئة بطولية عززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة".
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وأضاف أبو عبيدة: "الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجا ملهما لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة".
وأوضح: "تسلل عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة يوم 18 تشرين الأول 2024 من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واشتبكا مع جنود الاحتلال قرب منطقة عين جدي في البحر الميت، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".
وأكد أن "عملية البحر الميت تعد العملية الثانية التي ينفذها أبطال الأردن، وسبقهما الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة والتي قتل فيها ثلاثة جنود إسرائيلية بتاريخ 8 ايلول 2024".
وقد حصل موقع كتائب القسام على صور حصرية تم التقاطها لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع لموقع التنفيذ.
وأصيب جنديان إسرائيليان يوم 18 تشرين الأول بإطلاق نار من مسلحين تسللوا من الأردن جنوب البحر الميت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 2 منهم والبحث عن مسلح ثالث محتمل. (روسيا اليوم)
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