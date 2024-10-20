22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غالبية سكان مولدوفا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في مولدوفا على التعديلات الدستورية الخاصة بمسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن أكثر من نصف المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08% من الأصوات بينت أن 53.54% من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أيده 46.46% من المواطنين.
Advertisement
وطرح على المواطنين سؤال: "هل تؤيدون تعديل الدستور لغرض انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي؟".
وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات تتقدم الرئيسة الحالية المؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي مايا ساندو، بحصولها على 37.88% من الأصوات حتى الآن.
ويأتي مرشح الاشتراكيين، المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على 28.77% من الأصوات.
وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية"، متهمة "عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية" بمحاولة شراء أصوات الناخبين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
14:24 | 2024-10-20
20/10/2024 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أين "حماس" الآن في لبنان؟ "حزب الله" حسم أمراً مهماً!
Lebanon 24
أين "حماس" الآن في لبنان؟ "حزب الله" حسم أمراً مهماً!
05:00 | 2024-10-20
20/10/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد لمجرد إلى القضاء.. ما السبب؟
Lebanon 24
سعد لمجرد إلى القضاء.. ما السبب؟
01:32 | 2024-10-20
20/10/2024 01:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
16:00 | 2024-10-20
20/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:07 | 2024-10-21
4 قتلى في حادث تحطم مروحية خاصة بولاية تكساس (فيديو)
01:04 | 2024-10-21
روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
00:52 | 2024-10-21
في مشهد غير مألوف.. ترامب في احد مطاعم الوجبات السريعة
00:34 | 2024-10-21
آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. دوي انفجارات هائلة في كييف وضربات قوية على خاركيف
00:31 | 2024-10-21
جائزة إيلون ماسك للناخبين المسجلين تثير تساؤلات قانونية
00:04 | 2024-10-21
اسرائيل وضعت شروطها على الطاولة.. هوكشتاين يطرحها في لبنان لوقف النار
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
21/10/2024 08:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
21/10/2024 08:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
21/10/2024 08:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24