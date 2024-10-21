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عربي-دولي

آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. دوي انفجارات هائلة في كييف وضربات قوية على خاركيف

Lebanon 24
21-10-2024 | 00:34
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أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي جديد خلال الليل استهدف مدينة كييف، فيما أصيب 12 شخصا على الأقل، مساء أمس الأحد، في ضربات روسية على خاركيف، ما تسبب بانقطاعات للكهرباء.
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وقال شهود من رويترز إنه تم سماع دوي انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد أقل من 3 ساعات على هجوم جوي روسي على المدينة.


وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي جديد خلال الليل استهدف المدينة.

وفي ثالث موجة على الأقل من الهجمات التي وقعت خلال الليل، سقط حطام طائرة مسيّرة على منطقة دنيبروفسكي في كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق تلغرام إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يتسبب سقوط الحطام في حدوث أي أضرار أو إصابات.

انقطاع الكهرباء في خاركيف
وفي خاركيف، أصيب 12 شخصا على الأقل مساء أمس الأحد في ضربات روسية على خاركيف، ما تسبب بانقطاعات للكهرباء في هذه المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت الشرطة والسلطات المحلية.

ويأتي هذا القصف في وقت تخشى السلطات الأوكرانية من بدء حملة هجمات روسية جديدة على البنية التحتية المدنية للطاقة في البلاد، كما حدث في شتاء 2022 و2023.(سكاي نيوز)

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