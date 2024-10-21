أوستن يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة





وذكرت الشبكة أن أوستن وصل إلى كييف في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، حيث أبلغ مجموعة صغيرة من المراسلين الذين سافروا معه إلى كييف مساء الأحد. وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.وذكرت الشبكة أن أوستن وصل إلى كييف في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، حيث أبلغ مجموعة صغيرة من المراسلين الذين سافروا معه إلى كييف مساء الأحد.

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ومن المقرر أن يلتقي أوستن برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي ووزير الدفاع رستم عميروف لمناقشة احتياجات أوكرانيا من الأسلحة وكيف يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في دعم قوات كييف على مدار العام المقبل.

وقال مسؤول دفاعي رفيع إن زيارة أوستن ستكون أيضا فرصة له للتراجع والنظر في منحى العلاقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا خلال العامين ونصف الماضيين من الحرب.

وأشار ذات المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه إلى أن الأوكرانيين في وضع "صعب للغاية" في قتالهم ضد القوات الروسية وتحديدا مع اقتراب فصل الشتاء.



وأكد أوستن في وقت سابق أن حلفاء أوكرانيا الغربيين أنشأوا مجموعة تحالفات منفصلة تدعم كييف في عدة مجالات، بينها القوات الجوية والمدفعية وتكنولوجيا المعلومات والمسيرات.



وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط 2022.



وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. (روسيا اليوم)