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قبرص تحبط هجوماً رقمياً على البوابة الإلكترونية الرئيسية للحكومة

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:27
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أعلنت قبرص أنها نجحت في إحباط هجوم رقمي كان يستهدف منع الوصول إلى البوابة الإلكترونية المركزية للحكومة، وهو أحدث هجوم ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة التي استهدفت على مدى 3 أيام، المرافق العامة التي تديرها الدولة والفرع القبرصي لشركة طاقة يونانية.
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وذكر مكتب وكيل وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية القبرصية، في بيان إن "استجابة سريعة ومنسقة من قبل السلطات أحبطت الهجوم، الذي كان هدفه الوحيد هو منع الوصول إلى مواقع حكومية محددة".

وأثر الهجوم، الذي يعرف باسم هجوم حجب الخدمة الموزعة، فقط على البوابة الحكومية الرئيسية لـ "بضع دقائق"، ولم تتأثر أي مواقع إلكترونية أخرى تابعة للوزارات أو الخدمات الحكومية. ولم تذكر الوزارة من يقف وراء هذه الهجمات أو ما قد يكون الدافع المحتمل.

وجاء هجوم يوم أمس، بعد استهداف سلطات الكهرباء والاتصالات في قبرص، بالإضافة إلى مشغل المطارين الرئيسيين في الجزيرة، شركة هيرميس، وشركة الوقود "إيكو سايبرس ليمتد"، يومي الجمعة والسبت الماضيين.
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