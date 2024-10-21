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وزير الخارجية الاسرائيلي: سنضرب أخطبوط إيران

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:30
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على وقع الضربات العنيفة التي طالت عشرات المقار لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في مختلف المناطق اللبنانية أمس، لاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تلك الغارات.
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ففي تغريدة على حساتبه في منصة إكس، نشر كاتس، اليوم الاثنين، صورة للضاحية الجنوبية، تتصاعد منها النيران، كاتبا "بيروت تشتعل".
وأضاف أن بلاده ستواصل ضرب ذراع "الأخطبوط الإيراني" حتى الانهيار، حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت هجوما واسع النطاق على البنية المالية لحزب الله.
إلى ذلك، أكد أن الحزب المدعوم إيرانيا "دفع وسيدفع ثمنا باهظا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، وفق قوله. (العربية)
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