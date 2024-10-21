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عربي-دولي

بسبب تعرضه لإصابة بالرأس... الرئيس البرازيلي يلغي سفره إلى روسيا

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:36
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ألغى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رحلته التي كانت مقررة إلى روسيا لحضور قمة مجموعة دول "بريكس" بعد تعرضه لحادث منعه من السفر.
 
وقال المكتب الرئاسي في بيان إن لولا (78 عاما) ألغى رحلته إلى روسيا لحضور قمة "بريكس"، بعد نصيحة طبية بتجنب الرحلات الجوية الطويلة مؤقتا إثر تعرضه لإصابة في الرأس في المنزل تسببت في نزيف بسيط في الدماغ، موضحا أنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.
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وقال روبرتو كاليل، طبيب الرئيس البرازيلي، إن الرئيس تعرض لسقوط تسبب في صدمة كبيرة، وأدى إلى "نزيف صغير في الدماغ".
وأضاف: "إنها حالة تتطلب تكرار الاختبارات على مدار الأسبوع. ومن الناحية النظرية، فإن أي نزيف في المخ يمكن أن يتفاقم في الأيام التالية، لذا فإن المراقبة مهمة"، مبينا أن لولا في حالة جيدة ويمكنه ممارسة الأنشطة العادية.
وبحسب تقرير طبي صدر في وقت سابق الأحد عن مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا، فإن لولا أصيب بتمزق في "المنطقة القذالية" في مؤخرة رأسه يوم السبت.

وقال التقرير إن لولا "نصح بتجنب السفر جوا لمسافات طويلة لكنه بخلاف ذلك قادر على القيام بواجباته المعتادة".

وقالت الحكومة إنه تم تعيين وزير الخارجية ماورو فييرا لقيادة الوفد البرازيلي في قمة "بريكس"، وسيغادر في وقت لاحق يوم الأحد.

وتستضيف روسيا من 22 إلى 24 أكتوبر نحو عشرين زعيما في قازان على نهر الفولغا سيحضرون قمة هذا التكتل الدبلوماسي الذي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت إليه هذا العام أربع دول هي إثيوبيا وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وقد دعيت 38 دولة للمشاركة في القمة، أكدت 32 منها حضورها. (روسيا اليوم)
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