سوء التغذية الحاد يهدد حياة آلاف الأطفال في السودان

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أعلنت السلطات السودانية وفاة ثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية وسط تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إن "قسم التغذية العلاجية بمستشفي بشائر شهد موت ثلاثة أطفال دون سن العامين، بسبب مضاعفات سوء التغذية الذي أصبح يهدد أطفال منطقة جنوب الحزام".وأضافت أن "سوء التغذية من الأمراض التي تعرض حياة أطفالنا لمخاطر صحية كثيرة قد تؤدي للوفاة، خاصة في وضع الحرب التي تشهدها المنطقة"، مشيرة إلى أن ذلك أدى لزيادة كبيرة في حالات سوء التغذية وسط حديثي الولادة وصغار الأطفال.وتقع منطقة جنوب الحزام، التي تشمل أحياء الإنقاذ، والأزهري، والسلمة، ومايو، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وشهدت هذه الأحياء عمليات عسكرية مستمرة بين الجيش والقوات لفترات طويلة.ويعاني القطاع الصحي في السودان من تدهور كبير حيث توقفت 80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.