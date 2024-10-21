Advertisement

عربي-دولي

سوء التغذية الحاد يهدد حياة آلاف الأطفال في السودان

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1265855-638651053923448377.jpg
Doc-P-1265855-638651053923448377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات السودانية وفاة ثلاثة أطفال بسبب سوء التغذية وسط تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.
وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، إن "قسم التغذية العلاجية بمستشفي بشائر شهد موت ثلاثة أطفال دون سن العامين، بسبب مضاعفات سوء التغذية الذي أصبح يهدد أطفال منطقة جنوب الحزام".
Advertisement
وأضافت أن "سوء التغذية من الأمراض التي تعرض حياة أطفالنا لمخاطر صحية كثيرة قد تؤدي للوفاة، خاصة في وضع الحرب التي تشهدها المنطقة"، مشيرة إلى أن ذلك أدى لزيادة كبيرة في حالات سوء التغذية وسط حديثي الولادة وصغار الأطفال.
وتقع منطقة جنوب الحزام، التي تشمل أحياء الإنقاذ، والأزهري، والسلمة، ومايو، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وشهدت هذه الأحياء عمليات عسكرية مستمرة بين الجيش والقوات لفترات طويلة.
ويعاني القطاع الصحي في السودان من تدهور كبير حيث توقفت 80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
(العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-10-21
06:10 | 2024-10-21
06:00 | 2024-10-21
05:51 | 2024-10-21
05:49 | 2024-10-21
05:45 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24