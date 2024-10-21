Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرة بتاريخه.. جيش إسرائيل يستعين بشركات لإصلاح دباباته

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1265945-638651132257056953.jpg
Doc-P-1265945-638651132257056953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
للمرة الأولى في تاريخه، سوف يستعين الجيش الإسرائيلي بمصادر خارجية لإصلاح وصيانة مركباته المدرعة المختلفة بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة، بسبب الحاجة الملحة التي شهدتها الحرب التي استمرت لمدة عام ضد حزب الله وحماس.
Advertisement

وكانت عمليات الإصلاح للمركبات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتم في السابق حصريًا من قبل فيلق التكنولوجيا والصيانة التابع للجيش الإسرائيلي.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إنها علم، أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستصدر العطاء الأول بشأن هذه المسألة في الأشهر المقبلة من خلال قسم الإنتاج والمشتريات.

بالإضافة إلى ذلك، ستقرر الوزارة، بالتشاور مع الجيش الإسرائيلي، ما إذا كانت ستنقل جزءًا من إنتاج المركبات المدرعة، الذي يقوم به حاليًا فيلق التكنولوجيا والصيانة، إلى الصناعات المحلية.

وأشار الموقع الإلكتروني، التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن المركبات القتالية المدرعة شهدت استنزافا كبيرًا بسبب الحرب الجارية، مع حماس وحزب الله، وتتطلب الصيانة والإصلاحات لضمان النشاط التشغيلي المستمر.

وأضاف الموقع: "علاوة على ذلك، سوف يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى إعادة جميع مركباته المدرعة، بما فيها دبابات ميركافا ومدرعة النمر، إلى جاهزيتها الكاملة بمجرد انتهاء الحرب".

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن هذا سيتطلب عملية تستغرق سنوات نظرًا للعدد الهائل من المركبات والحاجة إلى كمية كبيرة من قطع الغيار، بحسب الصحيفة. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:13 | 2024-10-21
10:03 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
09:56 | 2024-10-21
09:52 | 2024-10-21
09:45 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24