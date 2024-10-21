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عربي-دولي

سياسي بريطاني يطالب بلاده بوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:55
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طالب عضو مجلس اللوردات بالمجلس الأعلى للبرلمان البريطاني سيد كمال، حكومة بلاده بالتوقف عن شحن الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام.
وأوضح كمال  الاثنين، أن بريطانيا ترسل أسلحة "أقل" إلى إسرائيل من الدول الأخرى، لكن مع ذلك هناك نقاشات حول وقف الشحنات إلى إسرائيل.
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وأضاف أن بريطانيا اتخذت خطوات لعدم إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل لكن الكثير من البريطانيين السياسيين والإعلاميين يرغبون أن تتخذ الحكومة خطوات أجرأ من ذلك.
والثلاثاء، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن قرار بلاده بتعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير من دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.
ومع ذلك أشار كمال إلى أن بعض الحكومات الغربية تميل إلى دعم الديكتاتوريين والأنظمة المناهضة لليبرالية، بذريعة أنهم يعملون لصالح بلدانهم.
وتابع السياسي البريطاني "من الواضح أن هناك نفاقا بين الحكومات الغربية التي تدافع عن الديمقراطية ولا تنتقد القوى المناهضة للديمقراطية.
(الأناضول)
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