"لوفتهانزا" تُعلّق رحلاتها إلى بكين





وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت أنه اعتبارا من جدول الرحلات الشتوية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل 27 تشرين الاول لن يتم تسيير رحلات إلى تلك الوجهة مؤقتا لأسباب اقتصادية.

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وفي المقابل أوضحت المتحدثة أن لوفتهانزا تواصل تقديم رحلات يومية مباشرة إلى بكين عبر مركزها الثاني في ميونخ. في ضوء المنافسة الشديدة، قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تعليق رحلاتها اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الصينية بكين.وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت أنه اعتبارا من جدول الرحلات الشتوية الذي يبدأ يوم الأحد المقبل 27 تشرين الاول لن يتم تسيير رحلات إلى تلك الوجهة مؤقتا لأسباب اقتصادية.وفي المقابل أوضحت المتحدثة أن لوفتهانزا تواصل تقديم رحلات يومية مباشرة إلى بكين عبر مركزها الثاني في ميونخ.

وتُستخدم الشركة في هذه الوجهة طائرة إيرباص من طراز "إيه 350"، وهي طائرة أكثر حداثة ومنخفضة في تكاليف وقود. وكانت الشركة تستخدم طائرة من الطراز الأقدم "إيه 340" في رحلاتها السابقة من فرانكفورت إلى بكين. (سكاي نيوز)