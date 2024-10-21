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عربي-دولي
غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية
Lebanon 24
21-10-2024
|
07:21
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لقي شخصان مصرعهما، الاثنين، إثر غرق قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة قبالة سواحل جزيرة "ساموس" اليونانية.
وأفادت قناة "أي آر تي" اليونانية الرسمية أن القارب الذي كان يحمل 24 مهاجرا غير نظاميا ومتجها نحو اليونان، غرق في ساعات الصباح الباكر شمال جزيرة ساموس.
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وذكر المهاجرون الذين نجوا من الحادث أن شخصَين كانوا معهم ماتوا نتيجة غرق القارب.
وتمكنت فرق خفر السواحل اليوناني من نقل 22 مهاجرا غير نظامي إلى ميناء ساموس، وانتشال الجثتَين. (الأناضول)
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