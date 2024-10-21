كم سيبلغ عدد سكان مصر عام 2050؟

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كشف مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة في مصر محمد حساني، أن عدد سكان مصر حاليا 104 ملايين نسمة، وفي عام 2050 سيصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة.وقال خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أنه "في عام 2050 سيكون هناك 2.1 مليار شخص في العالم فوق سن 60 سنة، وسيكون في نسبة كبيرة منهم في الدول النامية، وهو ما يتطلب تغير السياسات الصحية لتقديم الرعاية الطبية لهم".وتابع: "86% من الوفيات في مصر بسبب الأمراض غير السارية، و44% من الوفيات بسبب أمراض القلب الوعائية، و15% بسبب السرطان"، مضيفا أن "هناك 9 ملايين ضيف من الأشقاء من سوريا واليمن والسودان وليبيا وهو ما يضع عبء كبير على الصحة".ولفت حساني إلى أن "هناك تراجع كبير في الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة الاهتمام بالصحة"، مشيرا إلى أنه "يوجد 11 سريرا لكل 10 آلاف مواطن لتقديم العلاج، و3% من الدخل القومي يوجة للقطاع الصحي".وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، قد سلمت وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، شهادة القضاء على مرض الملاريا وخلو مصر منه. (روسيا اليوم)