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الناتو يحذر من إرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا: تصعيد كبير في الصراع

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:37
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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته بيونغيانغ وموسكو من إرسال جنود كوريين شماليين للقتال في الحرب بأوكرانيا.

وقال روته عبر منصة إكس "بعد إجراء مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن إرسال كوريا الشمالية لجنود للقتال مع روسيا" سوف يمثل تصعيدا كبيرا".
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 وأضاف روته تحدث مع الرئيس الكوري الجنوبي بشأن العلاقة الوثيقة بين كوريا الجنوبية والحلف العسكري الغربي، مشيرا إلى تعاونهما في مجال الدفاع و " أمنهما المترابط".

وكانت الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية قد اتهمت الجمعة الماضية الجيش الكوري الشمالي بإرسال نحو 1500 جندي بالفعل إلى روسيا لتدريبهم قبل إرسالهم المتوقع إلى أوكرانيا. (سكاي نيوز)
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