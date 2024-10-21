Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يعلق على "اجتماع غير رسمي" لبوتين ومحمد بن زايد

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:15
A-
A+

Doc-P-1266041-638651202885119366.jpg
Doc-P-1266041-638651202885119366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن محادثات غير رسمية جرت، الأحد، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، استمرت حتى منتصف الليل.
وقال بيسكوف، الاثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": " استمر اجتماع غير رسمي بين الرئيسين أمس (الأحد) حتى منتصف الليل تقريبًا في نوفو أوغاريوفو بالقرب من موسكو. في بداية المحادثات، حدد الزعيمان مجموعة القضايا التي يرغبان في مناقشتها كأولوية. كانت محادثة ثرية جدا ومفعمة بالثقة".
Advertisement
واستقبل الرئيس الروسي نظيره الإماراتي في منزله، الأحد، في عشاء غير رسمي. وبدأ الاثنان محادثات رسمية في الكرملين، ومن المقرر أن يزورا مؤسسة تعليمية.
وقال الكرملين إن المحادثات الرسمية التي بدأت بالفعل ستركز على التعاون الثنائي والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي لقاء الأحد، شكر الرئيس الروسي رئيس الإمارات على دور الوساطة الذي اضطلعت به أبوظبي في تبادل سجناء حرب مع أوكرانيا.
وقال بوتين لضيفه الإماراتي، الذي استقبله في مقرّ إقامته في ضواحي موسكو، وفق ما نقل التلفزيون الروسي الرسمي: "اسمحوا لي بأن أتقدّم منكم بالشكر على مساهمتكم في حلّ مشكلات إنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى".
وأوضح في افتتاح هذا اللقاء غير الرسمي الذي ينوي خلاله أيضا التطرّق مباشرة إلى النزاع في أوكرانيا "أشير بذلك أيضا إلى عملية التبادل الأخيرة".
( الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-10-21
09:56 | 2024-10-21
09:52 | 2024-10-21
09:45 | 2024-10-21
09:41 | 2024-10-21
09:33 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24