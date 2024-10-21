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عربي-دولي

الخارجية الأوكرانية: خطتنا للسلام الحل الوحيد لإنهاء الحرب مع روسيا

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:30
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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن صيغة السلام التي أعدتها حكومة بلاده هي الحل الوحيد لإنهاء عادل للحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة.
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وذكر سيبيها أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلفه بتعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وقال: "على الرغم من أن روسيا تنشر الآلاف من جنودها في الميدان كل يوم، إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل سيطرتها على الجبهة".
وأضاف: "صيغة السلام الأوكرانية هي الخيار الوحيد لسلام عادل دائم وشامل".
وذكر أنه قدم للوزير فيدان "خطة النصر" التي أعدتها كييف لإنهاء الحرب.
وشدد على أن "خطة النصر" ليست بديلة عن صيغة السلام الأوكرانية، بل أداة لتنفيذها.
(الاناضول)
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