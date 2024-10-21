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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: إصابة نحو 23 جنديا خلال 24 ساعة
Lebanon 24
21-10-2024
|
08:50
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أصيب 23 جنديا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات رسمية للجيش.
ووفق آخر تحديث للبيانات على موقع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وصل عدد المصابين منذ بداية الحرب في غزة ولبنان في تشرين الأول 2023 إلى 5 آلاف و18 جنديا، ارتفاعا من 4 آلاف و995، أمس الأحد.
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وبذلك يكون 23 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2٫362 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من 2٫356 أمس الأحد، ما يعني إصابة 6 جنود خلال 24 ساعة.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بالضبط موقع إصابة الـ 17 جنديا الآخرين، لكن قواته تخوض معارك مستمرة منذ 23 أيلول الماضي، في مناطق متفرقة بجنوب لبنان.
ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 37 من إجمالي المصابين في غزة ولبنان ما زالوا يتلقون العلاج من إصابات خطيرة و198 منهم بإصابات متوسطة و30 طفيفة.
واستنادا إلى معطيات الجيش، قتل 749 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023، بينهم 356 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول من العام ذاته. (الأناضول)
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