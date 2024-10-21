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في ظروف غامضة.. مقتل رهينة إسرائيلية في قطاع غزة

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:46
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كشف مصدر قيادي في كتائب القسام عن "مقتل رهينة للعدوّ في شمال قطاع غزة مؤخرا في ظروف غامضة في إحدى مناطق القتال". 
 
وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال: "يجري التحقيق في ظروف الحادثة ولا ننوي نشر اسم الرهينة القتيلة لأسباب أمنية".
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