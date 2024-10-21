في ظروف غامضة.. مقتل رهينة إسرائيلية في قطاع غزة

كشف مصدر قيادي في كتائب القسام عن "مقتل رهينة للعدوّ في شمال قطاع غزة مؤخرا في ظروف غامضة في إحدى مناطق القتال".

وفي حديث لـ"الجزيرة"، قال: "يجري التحقيق في ظروف الحادثة ولا ننوي نشر اسم الرهينة القتيلة لأسباب أمنية".