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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية تعلن إجلاء ألف مريض من غزة إلى أوروبا

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:05
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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية بأوروبا اليوم الاثنين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى ألف امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة "خلال الأشهر المقبلة".

وقال المدير هانز كلوغ إن إسرائيل تعهدت بالسماح لنحو "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي.
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وسهلت منظمة الصحة حتى الآن نحو 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى 7 دول أوروبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول 2023.

وشدد كلوغ على أن "هذا لم يكن ليحصل لو لم نبق على الحوار" مشيرا إلى أنه "يجب أن نجهد فعليا لعدم تسييس الصحة".

وأكد "إنني أبقي الحوار مع جميع الشركاء".

ورأى الطبيب البلجيكي البالغ (55 عاما) أن "الدواء الأهم هو السلام"، داعيا إلى احترام المراكز الصحية والطواقم الطبية في مناطق النزاع. (الجزيرة)
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