هدنة تمتد لأسبوعين.. مقترح جديد لغزة وهذه تفاصيله

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ويبدو أن اتفاقاً جديداً عرض مساء أمس، على الكابنيت يتضمن مقترحاً لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأضافت الصحيفة أن الحديث اقترح إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة تمتد لأسبوعين في غزة.



هذا المقترح دعمه وزير الحرب يوآف غالانت ومعه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وكذلك وزير العدل ياريف ليفين، إلا أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارضوه. عاد الحديث عن إحياء مفاوضات لوقف النار في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد ساعات قليلة من مباحثات جرت في القاهرة مساء الأحد، بين رئيس الشاباك الإسرائيلي ورئيس المخابرات المصرية حول استئناف مفاوضات الأسرى.ويبدو أن اتفاقاً جديداً عرض مساء أمس، على الكابنيت يتضمن مقترحاً لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن الحديث اقترح إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل هدنة تمتد لأسبوعين في غزة.هذا المقترح دعمه وزير الحرب يوآف غالانت ومعه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وكذلك وزير العدل ياريف ليفين، إلا أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارضوه.

وخلال اللقاء في القاهرة، قال رئيس الشاباك لرئيس المخابرات المصرية إن هناك فرصة لإحياء المفاوضات، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".



وكان ملف تبادل الأسرى قد عاد إلى الواجهة بعد اغتيال يحيى السنوار قائد حركة حماس الأسبوع الماضي. وبينما أعلنت حركة حماس بعد مقتل السنوار، أن الأسرى لن يعودوا إلا باتفاق وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر، انتشرت مخاوف إسرائيلية من احتمال تنصيب محمد السنوار شقيق يحيى مكانه، وتسليمه ملف الأسرى ما سيعقد الموقف إلى حد كبير.



يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت رفضت عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. (العربية)