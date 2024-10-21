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عربي-دولي
بعد دعوة فرنسا.. أستراليا قد تلغي تراخيص أسلحة لإسرائيل!
Lebanon 24
21-10-2024
|
09:56
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أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأسترالية بأن بلادهم أعادت النظر في 66 ترخيصا للتصدير العسكري إلى إسرائيل وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول 2023.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن المسؤولين قولهم إن حكومتهم أصدرت نحو 247 ترخيصا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، ولكن 66 منها فقط نشطة حاليا.
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وبحسب الغارديان، ذكر المسؤولون أن الحكومة راجعت التراخيص الـ66 التي وافقت عليها قبل 7 تشرين الأول من العام الماضي، كلا على حدة، وتقييمها وفقا لموقف أستراليا الدولي.
وأوضحوا أن الحكومة ستعلن نتيجة المراجعة للرأي العام لاحقا، وأنها يمكن أن تلغي أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت قد دعت فرنسا، السبت، إلى وقف إرسال الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة إلى أن الأولوية الآن هي للحل السياسي، بعد عام على حرب الإبادة في غزة. (الجزيرة)
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